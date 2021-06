Um 11:43 liegt der ATX TR mit -0.26 Prozent im Minus bei 7044 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +1.14% auf 41.975 Euro, dahinter FACC mit +0.85% auf 9.52 Euro und UBM mit +0.61% auf 41.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15686 ( -0.28%, Ultimo 2020: 13719). Die Baader Bank hat im Nachklang der Austrian Conference Lenzing positiv hervorgehoben und SBO negativ. Dies natürlich nicht in Bezug auf die Qualität der Präsentationen, sondern in Bezug auf die Aussichten für die Aktie. Lenzing ( Akt. Indikation: 106,00 /106,80, -0,37%) SBO ( Akt. Indikation: 38,20 /38,40, -0,26%) Und: Der neue Super Market Maker in Wien, XTX, hat die Mandate für Warimpex (auf die Aktie bin ich bullish) und Wolford zurückgelegt.Warimpex ( Akt ....

