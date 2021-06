DJ Bundeskabinett beschließt Bericht zur Hightech-Strategie

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat einen Bericht zur Hightech-Strategie der Bundesregierung beschlossen, der in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die Rolle von Forschung und Innovation bei der Bewältigung der Corona-Pandemie setzt. Gute Forschung, kluge Innovationen und technologisches Geschick seien wichtig für Deutschlands Zukunftskompetenzen und Wohlstand, erklärte das Bundesforschungsministerium.

"Auch in Zeiten der Pandemie bleibt es das Ziel der Bundesregierung, bis 2025 insgesamt 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Forschung und Entwicklung aufzuwenden", erklärte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Das deutsche Forschungs- und Innovationssystem habe sich in der Pandemie bewährt.

Sie verwies auf die Erfolge in Deutschland in der Corona-Pandemie. So sei der erste Test zum Nachweis des Coronavirus und der erste nach internationalen Standards zugelassene SARS-CoV-2-Impfstoff in Deutschland entwickelt worden.

Die Bundesregierung hat im Herbst 2018 die Hightech-Strategie 2025 beschlossen, deren Ziel es ist, die Zukunftskompetenzen Deutschlands zu stärken. Als Leitfaden für die Zukunft soll sie Forschung und Innovationen bündeln mit dem Ziel, Wohlstand, eine nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität in Deutschland zu mehren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2021 07:57 ET (11:57 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.