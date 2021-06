Antrieb von Danfoss Editron maximiert Effizienz und optimiert Leistung von Nutzfahrzeugen

Vancouver (British Columbia), 16. Juni 2021. Vicinity Motor Corp. (TSX-V: VMC, OTCQX: BUSXF, FRA: 6LG) ("Vicinity Motor" oder das "Unternehmen") (vormals Grande West Transportation Group Inc.), ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und sauberen Dieselfahrzeugen, meldete heute, dass es eine Partnerschaft mit Danfoss Editron, einem Geschäftsbereich von Danfoss, hinsichtlich der Nutzung seiner Antriebssysteme in vollständig elektrischen Vicinity Lightning-Bussen im mittleren Leistungsbereich eingegangen ist.

Danfoss Editron ist auf Hybrid- und elektrische Antriebssysteme für Marine-, Off-Highway- und On-Highway-Märkte spezialisiert. Der Geschäftsbereich von Danfoss entwickelt und produziert leistungsstarke Antriebssysteme für Fahrzeuge, Maschinen und Schiffe im hohen Leistungsbereich, die auf der einzigartigen Technologie der synchronen, reluktanzunterstützten Permanentmagnet- und Wechselrichter-Antriebssysteme basieren.

Die Systeme sind mit einem Buy America-konformen 220-kW-Motor mit einem Eaton-Mehrganggetriebe ausgestattet. Sie sind außerdem mit einer digitalen AVIONICS-Steuerung und einem Wechselrichter ausgestattet, die eine intelligente Verwaltung aller Fahrzeugfunktionen ermöglichen. Mit einem Gewicht von nur 85 kg sind die Antriebssysteme von Danfoss Editron wesentlich leichter als andere elektrische Antriebe auf dem Markt, die bis zu 500 kg wiegen können. Diese im Werk von Danfoss Editron in Colorado gefertigten, Buy America-konformen Motoren sind ein wesentlicher Bestandteil des Vicinity Lightning-Produkts, das in der neuen VMC-Fertigungsstätte im Bundesstaat Washington montiert wird.

William Trainer, Founder und CEO von Vicinity Motor Corp., sagte: "Der EDITRON-Antrieb und das Expertenteam von Danfoss Editron sind ein idealer Partner für uns, zumal wir unsere Produktpalette an Elektrofahrzeugen erweitern. Wir haben eine Bestellung von 300 Antriebssystemen des Unternehmens in Auftrag gegeben, um die Versorgung unserer Kunden bis 2022 sicherzustellen. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit dem Team von Danfoss Editron zusammenzuarbeiten, um ein weltweit wettbewerbsfähiges, kosteneffektives Fahrzeug für unsere Kunden zu bauen."

Cliff Stokes Jr., Senior Sales Manager von Danfoss Editron, fügte hinzu: "Unser Busantrieb hat über 10 Millionen Meilen auf der Straße zurückgelegt und wird von Erstausrüstern von Nutzfahrzeugen in Nordamerika, Südamerika, Europa, China und Indien eingesetzt. Er wurde eigens entwickelt, um hohe Drehmomente effizient in einem umfassenden Drehzahlbereich zu liefern und so die Effizienz des Fahrzeugs zu maximieren. Wir freuen uns, mit Vicinity Motor Corp. und dessen vielversprechenden Elektrobusprogramm einen weiteren wichtigen Kunden in Nordamerika gewonnen zu haben."

Über Danfoss Editron

Danfoss EDITRON ist das vom Unternehmen entwickelte vollständige elektrische Antriebssystem. Es wird von einer leistungsstarken Software gesteuert, die jede einzelne Komponente des elektrischen oder hybriden Antriebs optimiert, was zu einer wesentlich intelligenteren Verwaltung der Energieverteilung führt, um dem Endverbraucher maximale Effizienz zu bieten.

Angesichts von Niederlassungen in Finnland, Dänemark, China, den USA von Amerika und seit Kurzem auch in Edinburgh im Vereinigten Königreich hat Danfoss Editron ein preisgekröntes Team zusammengestellt, das an den Technologien arbeitet, die es der Welt von morgen ermöglichen werden, mit weniger mehr zu erreichen.

https://www.danfoss.com/editron

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.

Unternehmenskontakt:

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

mailto:IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

mailto:VMC@mzgroup.us

http://www.mzgroup.us

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "Potenzial", "möglich" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten "werden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

