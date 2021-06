Der Online-Modehändler About You notiert seit heute im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie lag bei 25,60 Euro, der Ausgabepreis bei 23,00 Euro. Auch in Wien steht ein Börsenlisting an: Die Rosinger Group begleitet die in Berlin ansässige Voquz Labs bei ihrem für Juli 2021, vorzugsweise im direct market plus Segment der Wiener Börse, geplanten Börsenlisting als Capital Market Coach. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.06.)

