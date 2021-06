Basel (ots) - Das von der Corona-Pandemie geprägte 2020 war definitiv ein beispielloses Jahr in der 146-jährigen Geschichte der Oettinger Davidoff. Nach einem guten Start ins Jahr 2020 beeinträchtigten die Auswirkungen der Corona-Krise das Geschäftsjahr erheblich. Dank effektivem Krisenmanagement, einer besser als erwarteten Geschäftserholung in der zweiten Jahreshälfte sowie einer starken Dynamik im E-Commerce und digitalen Kundenengagement konnte das Unternehmen ihre Führungsposition im Premiumzigarrengeschäft weiter ausbauen und trotz der schwierigen Ausgangssituation eine deutliche Erholung herbeiführen. Ausschlaggeben waren zudem die ersten Resultate der im Rahmen der "Way Forward Transformation Roadmap" definierten und existentiell wichtigen Kostenoptimierungen, die im 2020 zum Tragen kamen. Dadurch konnte das Unternehmen den EBIT der Gruppe als auch die Cash-Position nachhaltig verbessern.Die Pandemie dominierte das gesamte Geschäftsumfeld von März bis hin zum Jahresende und hatte auch für die Oettinger Davidoff, als international breit aufgestellte Unternehmung, einen erheblichen Einfluss auf das Geschäft: Lockdowns, temporäre Schliessungen von Geschäften wie auch der Produktion sowie drastische Reiseeinschränkungen, die fast zu einem Stillstand des globalen Travel Retail und Duty Free Geschäfts führten, stellten das Unternehmen vor noch nie dagewesene Herausforderungen.Der Gesamtumsatz des Unternehmens verzeichnete infolge der Corona-Krise für das Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von CHF 423 Millionen (-6.7%). Im Zigarren Eigenmarkenbereich erreichte das Basler Familienunternehmen einen moderaten Zuwachs von 1.2% gegenüber Vorjahr. Dieser Erfolg wurde durch gut getaktete Produktlancierungen im Anschluss an die Lockdowns positiv beeinflusst. Der Trend in Europa nach Zigarren im mittleren Preissegment und insbesondere der von Covid-19 stark betroffene Global Travel Retail & Duty Free-Bereich beeinflusste den Umsatz im Bereich der handgefertigten Premiumzigarren. Die Premium Marke Davidoff verzeichnete eine Einbusse von -8.2% gegenüber Vorjahr, während Camacho Cigars (+20.1%) und AVO Cigars (+13.8%) dank einer sehr positiven Entwicklung im EMEA Wholesale und einem starken Jahr in den USA einen deutlichen Zuwachs ausweisen konnten. Der Rückgang des konsolidierten Gesamtumsatzes des Unternehmens wurde grösstenteils durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie verursacht, insbesondere durch den stark betroffenen Geschäftsbereich Global Travel Retail. Ausserdem sind im Umsatzrückgang stark negative Wechselkurseffekte enthalten. Die gute Umsatzentwicklung der Drittmarken, insbesondere der Generalvertretungen, war ein wichtiger Leistungspfeiler im Jahr 2020.Innovation und verstärktes digitales Engagement mit den Kunden wird noch wichtigerTrotz Corona-bedingter, temporärer Schliessungen der Produktionsstandorte in der Dominikanischen Republik und in Honduras konnte das Unternehmen auch in diesem Krisenjahr ihre Kundschaft in über 100 Ländern lückenlos beliefern und die Konsumentinnen und Konsumenten mit innovativen Produktneuheiten überraschen. Die Kernmarke Davidoff setzte den Schwerpunkt auf vier Limited Editions: Zum Jahresauftakt erfreute die Davidoff Winston Churchill Limited Edition 2020 die Herzen von Geniesserinnen und Geniessern. Im Spätsommer folgten die Davidoff Robusto Intenso und die Davidoff Special 53-Capa Dominicana, welche beide von einem Masterpiece-Humidor der französischen Künstlerin Rose Saneuil begleitet wurden. Ende Jahr eroberte die Davidoff Year of the Ox Limited Edition zusammen mit einer Year of the Ox-Pfeife und einem Masterpiece-Humidor die Herzen der Aficionados und Aficionadas. Zudem trugen die Marken AVO und Camacho mit den Produktlancierungen der AVO North and South Regional Limited Editions, der Avo Improvisation sowie der Camacho Liberty Series 2020 und der Camacho Nicaragua erfolgreich zur Erweiterung des Produktportfolios der Oettinger Davidoff bei. Sämtliche Produktlancierungen wurden zudem auch von digitalen und interaktiven Tasting- und Zigarrenseminaren begleitet - eine Entwicklung, die das Unternehmen definitiv weiter ausbauen und intensivieren wird. Im Mai 2021 hat das Unternehmen ihre im 1978 lancierte Marke Zino unter dem Namen Zino Nicaragua neu lanciert. Diese und weitere Produktinnovationen werden die Herzen der Aficionados und Aficionadas auch in diesem Jahr höher schlagen lassen.30 Jahre in der Dominikanischen RepublikDas Jahr 2021 ist ein ganz spezielles Jahr für das Basler Familienunternehmen. Genau vor 30 Jahren - im Jahr 1991 - hat das Unternehmen die Produktion in die Dominikanische Republik verlegt und die ersten Davidoff Zigarren "hecho a mano en Republica Dominicana" auf den Markt gebracht. Mit diesem Schritt hat die Oettinger Davidoff den Grundstein für die heute so wichtige "Crop-to-Shop" Philosophie gelegt, mit der das Unternehmen alle Arbeitsschritte und Prozesse der gesamten Wertschöpfungskette analysieren, überwachen und somit auch die Qualitätssicherung gewährleisten kann - vom Samen bis zum Verkauf der handgefertigten Zigarre in einem der Geschäfte oder bei einem der Distributionspartnern in über 100 Ländern. Seit 2008 verfügt das Unternehmen neben dem Produktionsstandort in der Dominikanischen Republik (in Villa Gonzalez, Santiago de los Caballeros) auch über einen Produktionsstandort in Danlí, Honduras."Way Forward" und AusblickUm die Führungsposition im handgerollten Premium-Zigarrenbereich und Grosshandel langfristig sicherzustellen und weiter auszubauen, hat die Oettinger Davidoff im 2018 die fünfjährige Transformation Roadmap "Way Forward" lanciert. "Die im Rahmen von Way Forward erreichten und im 2020 zum Tragen gekommenen Kostenoptimierungen waren mitunter ausschlaggebend, dass wir auch in diesem ausserordentliche Jahr 2020 ein gutes Resultat erzielen konnten. Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg und ich bin stolz, dass wir dank unseren motivierten Mitarbeitenden und unserer "Crop-to-Shop" Philosophie erfolgreich durch das Pandemiejahr navigieren und unsere Partner lückenlos und in gewohnter und bester Qualität beliefern konnten", sagt CEO Beat Hauenstein. "Wir haben bewiesen, dass Oettinger Davidoff für unsere Kundinnen und Kunden ein verlässlicher und unverzichtbarer Partner ist. Auch wenn uns die Auswirkungen der Pandemie noch für längere Zeit heraufordern werden, sind wir bestens gerüstet, um zuversichtlich in die Zukunft zu blicken".Über die Oettinger DavidoffDie Oettinger Davidoff Gruppe mit einem Umsatz von rund 423 Millionen Schweizer Franken und 3100 Beschäftigten auf der ganzen Welt kann ihre Wurzeln bis ins Jahr 1875 zurückführen und ist bis heute ein eigenständiges Familienunternehmen. Sie widmet sich der Herstellung, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Detailverkauf von Premium-Zigarren, Tabakprodukten und Accessoires. Das Geschäft mit Premium-Zigarren umfasst die Marken Davidoff, AVO, Camacho, Cusano, Griffin's, Private Stock, Zino und Zino Platinum. Die Oettinger Davidoff Gruppe vertreibt zudem in mehreren Ländern in Generalvertretung zahlreiche Marken, darunter Haribo in der Schweiz. Das Unternehmen ist stark in der "Crop-to-shop" Philosophie verwurzelt und verfolgt damit den Ansatz der vertikalen Integration, von den Tabakfeldern in der Dominikanischen Republik und in Honduras bis zum weltweiten Netzwerk von rund 70 Davidoff Flagship Stores/Satellites und starken Vertragshändlern in über 100 Ländern.