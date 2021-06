(shareribs.com) Hartford 16.06.2021 - Immer mehr US-Bundesstaaten haben sich in den vergangenen Monaten mit der Legalisierung von medizinischen Cannabis oder recreational Cannabis beschäftigt. In Connecticut stimmte der Senat dafür. In Louisiana wird Cannabis entkriminalisiert. Am Dienstag wurde im US-Bundesstaat Connecticut im Senat für die Legalisierung von Cannabis gestimmt. In einer Sondersitzung ...

