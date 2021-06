DJ Altmaier: Globale Wettbewerbsverzerrung wegen CO2-Reduktion verhindern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plädiert für ein abgestimmtes Vorgehen von Europa, den USA und Kanada bei der geplanten Reduktion des Treibhausgasausstoßes. Durch gemeinsame Ziele könne man schädliche Wettbewerbsverzerrungen verhindern, sagte der CDU-Politiker bei der Auftaktveranstaltung zur Transatlantic Business Initiative, die von vier deutschen Spitzenverbänden der Wirtschaft gegründet wurde.

Bei den Anstrengungen hin zur Treibhausgasneutralität bis spätestens 2050 könne es dazu kommen, dass derjenige, der mehr Klimaschutz mache, am Ende wirtschaftlich schwächer werde, weil in manchen Ländern andere Bedingungen und Voraussetzungen und Grenzwerte gelten als in anderen. Dann könnten Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig sein, die eigentlich sehr gut aufgestellt seien, und andere Firmen würden plötzlich wettbewerbsfähiger werden. Auch könnte es zu Wettbewerbsverzerrungen kommen, wenn die Länder mit der Dekarbonisierung in unterschiedlichen Industriezweigen begönnen.

Altmaier erklärte, er habe mit dem Sonderbeauftragten des US-Präsidenten für Klimafragen, John Kerry, darüber diskutiert, ob es nicht eine Möglichkeit gebe, Industriepolitik in den kohlendioxidintensiven Bereichen stärker auch mit der Klimapolitik zu parallelisieren. Dieses Gespräch werde er fortsetzen.

"Viele Probleme könnte man lösen, wenn man diese Prozesse parallelisiert, wenn man sich zum Beispiel darauf verständigt, bis wann der CO2-Ausstoß im Stahlsektor, im Chemiesektor, im Zementsektor um ein Drittel senken, um die Hälfte senken, völlig dekarbonisieren, sich dort auch abspricht", erklärte Altmaier. "Dann hätten wir die Möglichkeit, ohne disruptive Verwerfungen in der Wettbewerbsfähigkeit die gemeinsamen Anliegen der USA, Kanadas und auch Europas zu verfolgen."

Deutsche Stahlproduzenten haben wiederholt gewarnt, dass sie bei den strengen Klimavorschriften an globaler Wettbewerbsfähigkeit einbüßen werden. Deutschland will bis 2045 Treibhausgas-Neutralität erreichen. Die USA streben das Jahr 2050 als Ziel an.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2021 10:07 ET (14:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.