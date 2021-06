Neue Partnerschaft setzt höhere Maßstäbe in puncto Hygiene und Sicherheit, damit die Mitarbeiter bedenkenlos an ihre Arbeitsplätze zurückkehren können

Blue Ocean Robotics, der Hersteller der UVD Robots zur autonomen Desinfektion mit UV-C-Licht, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von ISS World Services, einem in den Bereichen Workplace Experience und Facility Management weltweit führenden Unternehmen, mit der Lieferung autonomer Desinfektionsroboter beauftragt wurde, um das weltweite Angebotsspektrum von ISS zu erweitern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210616005699/de/

UVD Robots are helping to ensure outstanding cleaning and disinfection excellence. Unlike many stationary disinfection systems, the UVD Robot is a mobile, fully autonomous robot integrating UV-C light to disinfect against all known bacteria and viruses including Covid-19 not only on surfaces, but the air as well, providing a fully comprehensive infection control and prevention solution. UVD Robots enable facilities to reduce disease transmission by eliminating 99.99 percent of bacteria and viruses in any room. The robots have been rolled out to more than 70 countries worldwide. (Photo: Business Wire)