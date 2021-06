Sommer, Sonne, gelockerte Corona-Beschränkungen - die Reiselust könnte bei vielen nicht größer sein. Was könnte es besseres geben für einen Touristikkonzern wie TUI? Aber so richtig erholen will sich die TUI-Aktie dennoch nicht und dreht am Dienstag wieder deutlich ins Minus. Kommt die Kapitalerhöhung? Die harten Monate mit Reiseverboten haben der gesamten Tourismusbranche zugesetzt. Der Touristikkonzern TUI denkt nun über eine Kapitalerhöhung in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...