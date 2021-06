Forscher haben eine offenbar absichtlich offen gelassene Sicherheitslücke in einem veralteten Verschlüsselungsmechanismus für mobilen Datenverkehr gefunden. Viele Mobiltelefone verwenden den Algorithmus heute noch. IT-Sicherheitsforscher der Ruhr-Uni Bochum haben in Zusammenarbeit mit Forschern aus Norwegen, Frankreich sowie der Uni Paris-Saclay herausgefunden, dass in gängigen Mobiltelefonen bis mindestens 2020 eine alte Sicherheitslücke aus den 90er Jahren klaffte, über die sich der Datenverkehr abhören ließ. Ihre Erkenntnisse über den bisher geheimen GEA-1-Algorithmus haben sie in einem Paper ...

