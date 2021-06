DJ PTA-News: Gentlemen's Equity S.A.: Gentlemen's Equity lädt zur Jahreshauptversammlung - Ordentliche Generalversammlung am 12. Juli 2021 ab 14.00 Uhr in Lissabon

Lissabon/Paris/Zürich (pta028/16.06.2021/17:30) - Die börsennotierte Beteiligungsholding Gentlemen's Equity S.A. (ISIN: PTGVE1AE0009) hält ihre nächste ordentliche Jahreshauptversammlung am 12. Juli 2021 an ihrem Hauptsitz in Lissabon ab. Im Mittelpunkt stehen der Geschäftsbericht und die Jahresbilanz 2020, die Entlastung des Vorstands sowie die Bestellung der offenen Gesellschaftsgremien.

Die Jahreshauptversammlung wird im Altis Grand Hotel in der Rua Castilho 11, 1269-072 Lisboa, Portugal, stattfinden und um 14.00 Uhr beginnen. Die Tagesordnung im Detail:

1. Erörterung und Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresbilanz mitsamt Anlagen für das Geschäftsjahr 2020; 2. Beschlussfassung über die Verwendung der Ergebnisse; 3. Besprechung und Entwicklungs-Analyse der per 29.09.2020 beschlossenen Kapitalerhöhung 4. Beurteilung der Arbeit und Entlastung des Vorstandes und des Kontrollgremiums; 5. Bestellung der Gesellschaftsgremien, falls notwendig, für alle offenen/unbelegten Ämter.

Der Jahresabschluss-Bericht ist öffentlich über die Webseite http://www.gentlemensequity.com verfügbar. GE-Aktionäre können aber auch den Geschäftsbericht und die Jahresbilanz 2020 in der Avenida da Liberdade n.o 110, 1269-046 Lissabon, an Werktagen von 9-12 und 14-17 Uhr einsehen. Für weitere Fragen steht der Vorstand zur Verfügung.

Über Gentlemen's Equity S.A. Die Gentlemen's Equity SA ist eine multinationale Investmentholding mit Sitz in Lissabon, sie notiert an den Börsen Paris und ENX (ISIN: PTGVE1AE0009). Die Gesellschaft beteiligt sich an international tätigen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Energie & Umwelt, Sport & Entertainment sowie in der Nahrungsindustrie. Der Investitionsfokus ist auf Unternehmen gerichtet, die innovativ, nachhaltig und lukrativ am Markt operieren oder vor einer Erfolgversprechenden Markteinführung stehen. http://www.gentlemensequity.com

Kontakt Gentlemen's Equity S.A. Avenida da Liberdade no. 110 1269-046 Lissabon, Portugal Tel. +351 213 404 620

Representative Office Schweiz Nikola Trajanov, Verwaltungsratspräsident E-Mail: ir@gentlemensequity.com Tel. +41 (0) 41 712 33 33

Aussender: Gentlemen's Equity S.A. Adresse: Avenida da Liberdade, N110, 1st, 1269-046 Lisboa Land: Portugal Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 (0)41 712 33 33 E-Mail: ir@gentlemensequity.com Website: www.gentlemensequity.com

ISIN(s): PTGVE1AE0009 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Euronext Paris

