Norma Group - Umkehrkerze am 50er-EMA. Jetzt einsteigen? >>> PULLBACK-SETUP <<<

Marktführer für Verbindungstechnologie Norma Group (NOEJ) strukturiert um und hofft auf Automobilkonjunktur. Details im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: NOEJ ISIN: DE000A1H8BV3

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick:Das Wertpapier konnte in den vergangenen sechs Monate knapp 8 Prozent zulegen. Wir hatten die Aktie zuletzt im Mai im Visier als sie am 20er-EMA notierte. Seinerzeit ging es aber noch einmal eine Etage tiefer. Die Rallye zum jüngsten Pivot-Hoch startete erst am 50er-EMA. Nun sehen wir nach einem erneuten Pullback die Chance, bei einem Long Trade gleich an der blauen Linie dabei zu sein.

Chart vom 16.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 44.62 EUR

Mein Expertenmeinung zu NOEJ

Meinung: Das Unternehmen hat im Pandemiejahr 2020 unter dem Einbruch der Automobilkonjunktur gelitten. Die anderen Geschäftsbereiche entwickelten sich aber stabil. Zuletzt hatten Umstrukturierungsmaßnahmen das operative Geschäft belastet.

Mögliches Setup: Bei unserem Setup gehen wir von einem weiterhin stabilen Gesamtmarkt aus. Unser Long-Einstieg läge über der Tageskerze vom Dienstag, der Stopp Loss mit etwas Abstand darunter. Das Kursziel läge beim bereits erwähnten Pivot-Hoch. Die etails zu diesem Long setup gibt es im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NEOJ.

Veröffentlichungsdatum: 16.06.2021

