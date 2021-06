FRANKFURT/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler About You hat am Mittwoch einen erfolgreichen Start an der Börse hingelegt. Der Aktienkurs beendete den ersten Handelstag mit 25,49 Euro und somit deutlich über dem Ausgabepreis von 23 Euro. Insgesamt wurden gut 36 Millionen Papiere einschließlich Mehrzuteilung angeboten.

Online-Händler zählen zu den Gewinnern der Pandemie. Gerade Unternehmen aus der Modebranche verlagern ihre Geschäfte angesichts der Schwäche im stationären Handel immer mehr ins Internet./ajx/jha/DP/he