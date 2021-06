Der DAX zeigte vor der FED-Sitzung keine Impulse und wartet gespannt auf das Event der Woche am Kapitalmarkt. Dennoch gab es Aktienbewegungen. Abwarten am Mittwoch Fast unverändert startete der DAX in den Handel zur Wochenmitte. Das FED-Event eilte den Marktteilnehmern kaum voraus, denn eine Zinsänderung steht nicht an, wohl aber ...

