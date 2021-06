DJ Scholz wirft Altmaier Blockade bei höheren Ökostrom-Ausbauzielen vor

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich skeptisch gezeigt, dass die Koalition noch vor der Sommerpause die höheren Ausbauziele für erneuerbare Energien vereinbaren wird. Er beschuldigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einer Diskussionsrunde um die Energiepolitik im Wahlkampf, diese Ziele zu blockieren. CDU-Chef Armin Laschet versprach eine Entbürokratisierung bei den Genehmigungsverfahren für Ökostrom, während die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock der Regierung Blockade beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorwarf.

Altmaiers Plan scheine zu sein, "die Legislaturperiode zu Ende gehen zu lassen und dann zu sagen, er ist für ganz viel erneuerbare Energien, nachdem er nichts mehr tun kann, weil es dann in der nächsten Legislaturperiode stattfindet", warf SPD-Kanzlerkandidat Scholz dem CDU-Politiker in einer Gesprächsrunde des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zur Energiepolitik vor.

"Er hat sich auch geweigert, die höheren Ausbauziele zu vereinbaren, die eben von uns vorgeschlagen worden sind. Er hat sich auch geweigert, alle Planungsvereinbarungen im Baurecht durchzusetzen, die notwendig sind", so Scholz an die Adresse von Altmaier.

Aktuell wird in der Regierung um den Entwurf des Klimaschutz-Sofortprogramms 2022 gerungen. Ein Entwurf aus den SPD-regierten Ministerien für Finanzen und Umwelt, in den Dow Jones Newswires jüngst Einblick hatte, sieht als Ziel für Windenergie an Land einen Bedarf von 95 Gigawatt (GW) installierter Leistung bis 2030 vor, bei Photovoltaik von 150 GW.

Das aktuelle Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von Altmaier sieht bei Windenergie bis 2030 lediglich einen Ausbau auf bis zu 71 Gigawatt vor. Allein für dieses Jahr beträgt das Ausschreibungsvolumen demnach 4,5 Gigawatt. Bei der Photovoltaik liegt das Ausbauziel laut EEG bei 100 GW.

Die höheren Ziele sind nötig, weil die Bundesregierung Deutschlands Treibhausgasausstoß bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent und bis 2040 um mindestens 88 Prozent gegenüber den Emissionen von 1990 reduzieren und bis 2045 Klimaneutralität erreichen will.

Scholz drängt den Koalitionspartner daher zur Eile. "Die Gesetze sind geschrieben, sie liegen fertig vor. Die könnten sogar noch in der nächsten Sitzungswoche beschlossen werden. Ich fürchte, das wird nichts. Aber theoretisch denkbar wäre das alles". so Scholz.

Energiewirtschaft fürchtet ohne schnelleres Tempo Scheitern

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) forderte von der Politik einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Man dürfe nicht in der Problembewunderung verharren, sondern müsse das Leuchten in den Augen auslösen und die Problemlösung in Angriff nehmen.

Hier sei man auf die Hilfe der Politik angewiesen. Ansonsten müsse die Energiewirtschaft die Strompreise erhöhen und das Projekt sei "so richtig vor die Wand gefahren", sagte BDEW-Präsidentin Marie-Luise Wolff. Wenn nicht genügend grüner Strom produziert werde, dann stünde die Abschaltung der Kohlekraftwerke auf dem Spiel.

"Wir müssen ein anderes Tempo hier vorlegen, sonst wird das nicht gelingen", sagte Wolff. Die Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt werden.

Laschet will als Kanzler zuerst mit Entbürokratisierung beginnen

Der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Armin Laschet, betonte, dass diese Vereinfachung bei den Genehmigungs- und Planungsverfahren für Infrastrukturprojekte der Energiewende das Erste sein müsse, was die nächste Bundesregierung in Angriff nimmt.

"Wir haben das hier bei uns Entfesselungspakete genannt - Bürokratie wegnehmen, auch beim Aufbau regenerativen Energien, einfach schneller werden", sagte Laschet in der Diskussionsrunde. "Da werden wir im Detail noch viel ringen müssen, das ist auch mein Eindruck nach der jetzigen Diskussion. Denn natürlich kollidiert das auch mit anderen Zielen. Eine Alternative ist trotzdem für mich nicht vorstellbar."

Auch betonte er, wenn Deutschland ein klimaneutrales Industrieland werden wolle mit Industriearbeitsplätzen, mit einer klimaneutralen Stahlindustrie, Chemieindustrie, Automobilindustrie, dann sei die Energiewende nicht mit PR-Broschüren zu machen.

"Das ist in jedem Betrieb sehr harte Arbeit", so Laschet.

Baerbock wirft Koalition Blockade des Ökostroms vor

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock forderte in der Gesprächsrunde, dass die Bundesregierung die Regeln für den Ausbau der erneuerbaren Energien so anpasst, dass massiv zugebaut werden könne. Die Wirtschaft benötige Planungssicherheit.

Die 2016 von der Bundesregierung vereinbarte Deckelung beim Ausbau der erneuerbaren Energien und mehr Bürokratie bedeuteten eine Bleiweste für den Ausbau von Ökostrom, so die Grünen-Parteichefin.

"Deswegen brauchen wir eine wirkliche Änderung, dass Erneuerbare so ausgebaut werden können, damit wir die Klimaziele auch wirklich erreichen", erklärte Baerbock.

Auch dürften zukünftig nur noch solche Gasinfrastrukturprojekte genehmigt werden, wenn sie "wasserstoff-ready" sind, denn ansonsten würde man die Klimaziele "konterkarieren".

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2021 13:50 ET (17:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.