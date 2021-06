Zum Mittwoch wurde unser Dax nun durchaus wackliger und droht schooooonn wieder in das Bewegungsverhalten der letzten Wochen zurück zu fallen. Wir erinnern uns alle noch gut, an die schnellen Wochentiefs zum Donnerstag die immer wieder auf Wochenhoch am Freitag endeten Handelsmarken für DAX-Trader Die Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 15940, 15780, 15670, 15465, 15360, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...