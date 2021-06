DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung nach Zinssignal der US-Notenbank

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Falls die asiatischen Aktienmärkte überhaupt eine Reaktion auf die Ankündigung einer früher als bislang in Aussicht gestellten Zinswende der US-Notenbank zeigen, dann fällt diese am Donnerstag gedämpft aus. Schon in den USA hatten die Anleger die Aussicht auf erste Zinserhöhungen bereits 2023 relativ gelassen weggesteckt, zumal sich am Anleihekaufprogramm der US-Notenbank zunächst nichts ändern soll und zugleich die Währungshüter den wirtschaftlichen Aufwärtstrend unterstrichen.

Insgesamt ist die Tendenz in Asien in engen Grenzen uneinheitlich. Lediglich in Tokio tut sich mehr, dort gibt der Nikkei-1225-Index um 1,1 Prozent auf 28.968 Punkte nach. Dass der Dollar mit den nach den Fed-Beschlüssen deutlich gestiegenen US-Renditen stärker aufgewertet hat im Vergleich zum Mittwochmorgen, stützt nicht. In Seoul berichten Händler davon, dass der deutlich zum Won gestiegene Dollar ausländische Anleger zu Käufen animiert, was das Minus des Kospi auf 0,4 Prozent begrenzt. In Schanghai und in Hongkong legen die Indizes sogar leicht zu, nachdem sie an den beiden Vortagen aber auch nachgegeben hatten.

Von den höheren Marktzinsen profitieren in der gesamten Region die Bankenaktien, weil die Gewinnmargen der Geldhäuser davon gestützt werden. In Tokio gewinnen Mitsubishi UFJ 1,4 Prozent und Mizuho Financial 0,8 Prozent, in Sydney legen ANZ um 1,2, Commonwealth Bank um 1,1 und Westpac um 1,9 Prozent zu.

Whitehaven Coal knicken in Sydney um über 10 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seinen Produktionspläne für das Geschäftsjahr gesenkt hat. Coles sacken um über 4 Prozent ab. Die Supermarktkette hat höhere Investitionen angekündigt. Sonic Healthcare (+0,4%) profitieren leicht von der Ankündigung einer Übernahme.

Festerer Dollar drückt auf Ölpreise

Am Ölmarkt geben die Preise von ihren Mehrjahreshochs um gut ein halbes Prozent weiter nach, nachdem sie bereits am Vorabend nach unten tendiert haben. Marktbeobachter verweisen auf den festeren Dollar, wodurch das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum teurer wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.371,30 -0,20% +11,91% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.963,02 -1,12% +7,28% 08:00 Kospi (Seoul) 3.266,83 -0,36% +13,69% 08:00 Schanghai-Comp. 3.524,31 +0,17% +1,48% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.516,97 +0,28% +5,23% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:52 % YTD EUR/USD 1,1994 +0,0% 1,1994 1,2130 -1,8% EUR/JPY 132,77 +0,0% 132,71 133,37 +5,3% EUR/GBP 0,8571 -0,0% 0,8574 0,8594 -4,0% GBP/USD 1,3994 +0,1% 1,3986 1,4115 +2,3% USD/JPY 110,70 +0,0% 110,65 109,94 +7,2% USD/KRW 1129,49 -0,3% 1133,01 1117,75 +4,0% USD/CNY 6,4231 +0,4% 6,3972 6,3976 -1,6% USD/CNH 6,4284 -0,2% 6,4380 6,3981 -1,1% USD/HKD 7,7643 +0,0% 7,7628 7,7616 +0,2% AUD/USD 0,7627 +0,2% 0,7611 0,7698 -1,0% NZD/USD 0,7087 +0,4% 0,7056 0,7140 -1,3% Bitcoin BTC/USD 38.976,01 +0,6% 38.752,26 40.188,51 +34,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,74 72,15 -0,6% -0,41 +47,9% Brent/ICE 73,94 74,39 -0,6% -0,45 +44,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.821,47 1.812,10 +0,5% +9,37 -4,0% Silber (Spot) 27,10 26,98 +0,5% +0,13 +2,7% Platin (Spot) 1.125,50 1.125,80 -0,0% -0,30 +5,2% Kupfer-Future 4,32 4,39 -1,5% -0,07 +22,5% ===

