Die US-Notenbank Fed hält an ihrer Geldpolitik fest, sie schlägt aber einen anderen Ton an. Die Märkte werden auf eine straffere Geldpolitik vorbereitet.Fed ändert Tonfall markant Vaduz - Die US-Notenbank Fed hält an ihrer Geldpolitik fest, sie schlägt aber einen anderen Ton an. Die Märkte werden auf eine straffere Geldpolitik vorbereitet. Die vierteljährlichen Projektionen der US-Währungshüter zeigten, dass 13 von 18 Fed-Offiziellen mindestens eine Zinserhöhung bis Ende 2023 befürworten. Im März waren es noch sieben.

