Die neue Solarthermie-Anlage SIG SolarCAD II, die von der in Genf ansässigen Firma TVP Solar entwickelt und installiert wurde, hat ihre Leistungsstärke unter winterlichen Bedingungen unter Beweis gestellt.

TVP Solar plant supplies over 80°C and 1.9 kWh/m² every sunlit winter day (Photo: TVP Solar)

Zwischen Januar und April speiste sie über 157 MWh (1,92 kWh/m²/Tag) an Solar-Warmwasser mit einer Temperatur von über 80°C in das Fernwärmenetz (CAD) ein, d. h. 30 Prozent des zwischen Services Industriels de Genève (SIG) und TVP Solar vereinbarten Energie-Jahresziels von 516 MWh.

Michel Monnard, Thermal Director bei SIG und geistiger Vater des Projekts, äußert sich sehr zufrieden: "Die Leistung der Solaranlage hat unsere Erwartungen erheblich übertroffen. Sie zeigte eine beeindruckende Effizienz in den kalten, sonnenlichtarmen Wintermonaten, in denen das CAD-Fernwärmenetz den höchsten Wärmebedarf aufweist."

Die Solarthermie-Anlage von TVP erreichte die Zieltemperatur von 80°C an 96 von 102 dokumentierten Tagen und speiste Solar-Warmwasser in das CAD-Netz ein (siehe nachstehende Grafik). An den andern Tagen regnete oder schneite es stark. Diese Leistung im Winter ist für eine Flachkollektor-Solarthermie-Anlage beispiellos!

Die Hochvakuum-Flachkollektoren fangen genug diffuses Licht ein, um den aufgelagerten Schnee zu schmelzen und schnell die erforderliche Betriebstemperatur zu erreichen. Während der 4 Monate erfolgten keine Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an den Solarkollektoren; die Reinigung der Kollektoren durch Regen reichte aus, um die angestrebte Solarthermie-Produktion zu erreichen.

Die mit der Anlage SIG SolarCAD II erzielten Ergebnisse belegen, dass die Vakuumröhrenkollektoren-Technik von TVP Solar für alle bestehenden Fernwärmenetze geeignet ist, die mit Temperaturen über 70°C betrieben werden und Wärmebedarf im Winter aufweisen.

Mit dem Ende der Winterperiode geht man davon aus, dass die Solarthermie-Anlage von TVP in den kommenden Monaten ihren Nutzen weiter entfalten wird. Diese bereits beeindruckende Leistung kann durch längeren Sonnenstunden und die insgesamt besseren Wetterbedingungen nur noch zunehmen.

