Falkenhafte Töne der US-Notenbank haben den Krisenschutz in deutlich tiefere Regionen fallen lassen.Weil elf von 18 Notenbankern mindestens zwei Zinserhöhungen um 25 Basispunkte für das Jahr 2023 in Aussicht gestellt haben, kam bei Gold massiver Verkaufsdruck auf. Die Fed-Statements haben sowohl den Dollar als auch die US-Renditen nach oben getrieben und dadurch das Marktsentiment empfindlich eingetrübt. Das Thema "Inflation" dürfte an den Goldmärkten aber weiterhin heiß diskutiert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...