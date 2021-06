CureVac liefert im Zwischenbericht einen enttäuschenden Wirksamkeitsgrad. Die Aktien brechen in New York ein. TUI klotzt ran und mobilisiert alle verfügbaren Kapazitäten für den Sommer. Die Preise steigen signifikant. Wintershall Dea sagt seinen Börsengang an. Die erreichbare Bewertung ist zu niedrig.Asien übernimmt die schlechte Stimmung von der Wall Street. Nach der Prognose von zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 nahmen Anleger auch in Asien Geld vom Tisch und ließen vor allem in Tokio die Kurse fallen. Der chinesische Aktienmarkt stieg ...

