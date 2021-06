Der Batteriekonzern Varta AG (ISIN: DE000A0TGJ55) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung durchführen. Varta will erstmals seit dem Börsengang 2017 eine Dividende an die Investoren zahlen. Es soll eine Dividende von 2,48 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 139,35 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei rund 1,78 Prozent. Der Konzernumsatz wuchs in den ersten drei ...

