Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein klares Minus von 0,43 Prozent. Auch der Handelsauftakt an den europäischen Leitbörsen wird im Minus erwartet.Marktbeobachter verwiesen auf negative Vorgaben der Wall Street. Dort haben die US-Börsen mit Verlusten ...

