Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel tiefer präsentiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,1986 Dollar und damit weniger als 1,2008 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2124 Dollar festgesetzt.Bereits am Vorabend war der Euro nach der jüngsten Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...