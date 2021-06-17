DJ PTA-HV: DO & CO AG: 23. Ordentliche Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
Wien (pta011/17.06.2021/09:00) - [ img ] data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/ 2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/ 2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAClAQsDASIAAhEBAxEB/ 8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/ 8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6 /8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/ 8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6 /9oADAMBAAIRAxEAPwD4BH/Ba3/grAen7enxE/8ABz/9jV60/wCC5v8AwVusrdbWH9u3xsyrnBmmgkbrnlmiJP4mv6Av+Dkz/lCv8aP+5d/9SPTK/DP/ 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(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 17, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)
DJ PTA-HV: DO & CO AG: 23. Ordentliche -2-
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June 17, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)