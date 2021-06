Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das niederländische Technologie- und Medienunternehmen Azerion emittiert unter der (ISIN SE0015837794/ WKN A3KPSQ) eine Anleihe mit Fälligkeit zum 28.04.2024, so die Börse Stuttgart.Während das Emissionsvolumen 200 Millionen Euro betrage, belaufe sich der Zinssatz auf 7,25%. Die Zinszahlungen würden quartalsweise erfolgen, erstmalig anteilig am 28.07.2021. Als Mindestbetrag der handelbaren Einheit seien 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro ausgewiesen. Azerion könne die Anleihe vorzeitig kündigen. (Bonds Weekly Ausgabe vom 17.06.2021) (17.06.2021/alc/n/a) ...

