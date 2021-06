Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag nur noch ein Tageshoch bei 15.759 Punkten erreichen, nach 15.792 Punkten am Vortag und 15.802 Punkten am Montag. Es bildete sich erneut eine schwarze Tageskerze, die auf weitere Kursabgaben hindeutet. Im frühen Handel notiert der DAX am heutigen Donnerstagmorgen auch bereits tiefer bei 15.700 Punkten. Im Fokus steht unverändert der 10er-EMA auf der Unterseite bei 15.645 Punkten. ...

