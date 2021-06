Die Händler stockten ihre Open Interest-Positionen an den Goldpreis-Futures-Märkten am Mittwoch um rund 1,5K Kontrakte auf und machten damit gleichzeitig drei aufeinanderfolgende Tagesrückgänge rückgängig, so die jüngsten Daten der CME Group. Das Volumen folgte diesem Trend und stieg um fast 84K Kontrakte an. Goldpreis steht vor starker Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...