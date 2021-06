München (ots) - Mit 100 von 100 möglichen Punkten erhält PAYBACK den Spitzenplatz bei den Arbeitgebern mit den besten Karrierechancen und Arbeitsbedingungen für Frauen in Deutschland. In der Kategorie "Service Dienstleister" zeichnete das Institut für Management und Wirtschaftsförderung zusammen mit Deutschland Test das Münchner Tech-Unternehmen mit der Bestnote aus, die als Benchmark für die Branche gilt. "Es freut und ehrt uns, dass unsere vielen internen Maßnahmen zur Förderung von Frauen auch nach außen Früchte tragen. Rund 50 Prozent unserer Kolleg:innen und 67 Prozent der PAYBACK Kund:innen sind Frauen. Deshalb ist es unerlässlich, die weiblichen Interessen und Perspektiven hoch zu halten", so Carolin Schlegtendal, HR Director und Head of Talent Acquisition bei PAYBACK."Es liegt an uns, nicht nur das bestmögliche Arbeitsumfeld für Frauen zu schaffen, sondern sie in Unternehmen auch in Top Positionen zu bringen", so Schlegtendal, die zusammen mit mehreren PAYBACK Group Ambassadors auch für Inclusion & Diversity verantwortlich zeichnet. Bereits in den Jahren 2019 und 2020 erhielt PAYBACK mit jeweils 5 von 5 möglichen Sternen die Auszeichnung "Bester Arbeitgeber für Frauen" in einer Studie des Frauenmagazins BRIGITTE in Zusammenarbeit mit den Personalmarketingexperten von Territory Embrace. Bei den Arbeitgebern bis 2.000 Mitarbeitern gelang dem Tech-Unternehmen sogar der Sprung in die Top 10 der besten Arbeitgeber für Frauen in Deutschland.Für die aktuelle Studie wurden von Februar 2020 bis Januar 2021 in einem zweistufigen Verfahren über eine Million Nennungen zu 18.000 Unternehmen aus über 200 Branchen zu Leitfragen ausgewertet wie: "Bei welchen Unternehmen in Deutschland haben Frauen die besten Karrierechancen?" Und: "Wo wird die Gleichstellung bereits gelebt und welche Firmen sind auf dem richtigen Weg?" Weitere Informationen zur Studie und alle Testsieger mit Punktzahl sind hier (https://www.deutschlandtest.de/karriere-frauen/) zu finden.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen laut BILD (Studie August 2020) eine der "Top 3 Alltags-Apps".Pressekontakt:Nina PurtscherPressestelle und Newsroom PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41 206Mobil: +049 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.group, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/4944231