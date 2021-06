Zürich (ots/PRNewswire) - Die Battrion AG (http://www.battrion.com/), ein Schweizer Batterietechnologie-Anbieter, hat heute bekannt gegeben, dass Franz Fink, ehemaliger CEO von Maxwell Technologies (von Tesla übernommen), dem Unternehmen als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied beigetreten ist.Dr. Fink begann seine Karriere bei Motorola Semiconductors und arbeitete anschließend als General Manager, CEO und Vorstandsmitglied in verschiedenen Unternehmen der Halbleiter- und Energiebranche, bevor er die Rolle als CEO von Maxwell Technologies übernahm. Bei Maxwell leitete er den geschäftlichen Turnaround und konzentrierte sich auf Investitionen in die bahnbrechende Trockenelektroden-Technologie, die zur Übernahme durch Tesla im Jahr 2019 führte."Ich freue mich sehr, Franz Fink im Verwaltungsrat von Battrion willkommen zu heißen", sagte Dr. Ulrich Ehmes, Verwaltungsratspräsident der Battrion AG. "Dr. Fink hat ein ausgezeichnetes Verständnis des Energiespeichersektors und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in globalen Technologieunternehmen. Seine Führung und Expertise werden von unschätzbarem Wert bei der Industrialisierung der Aligned Graphite® Batterietechnologie sein.""Ich bin sehr erfreut, dem Verwaltungsrat von Battrion beizutreten", sagte Franz Fink. "Ich freue mich darauf, Battrion dabei zu helfen, diese hoch innovative Technologie auf den Markt zu bringen."Über BattrionDie Battrion AG ist ein Spinoff der ETH Zürich, welches 2015 gegründet wurde. Battrion betreibt ein Forschungslabor und eine Produktionsstätte in Dübendorf bei Zürich, wo es die Aligned Graphite® Technologie, eine Technologie zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, entwickelt. Die Technologie verbessert die Mikrostruktur der negativen Elektrode und steigert dadurch die Lade- und Entladeleistung von Lithium-Ionen-Batterien erheblich. Sie ist besonders für Elektromobilitäts- und Hochleistungsanwendungen geeignet. Battrion produziert und vermarktet standardisierte und kundenspezifische negative Elektroden mit Aligned Graphite® und bietet seine Technologie auf Lizenz-Basis an. Weitere Informationen: http://www.battrion.comPressekontakt Battrion AG:Dr. Max KoryCOOmedia@battrion.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1534277/Dr_Fink.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1534278/Battrion_Logo.jpgPressekontakt:Tel. +41 44 585 1420Original-Content von: Battrion AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156602/4944216