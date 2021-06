Stuttgart (ots) -- Anbieter von Corona-Schnelltests nutzt Parkhäuser als Testzentren- Standorte mit dem Auto und zu Fuß erreichbarStuttgart (ots) - APCOA PARKING Deutschland und MEDICARE haben eine strategische Kooperation begonnen. Deutschlands führender Anbieter von Corona-Testzentren führt seine kostenlosen Antigen-Schnelltests ab sofort auch in APCOA-Parkhäusern durch. Die Kooperation ist Teil einer neuen Initiative: Neben Parkplätzen bietet APCOA mit seinem Urban-Hubs-Ökosystem Raum für innovative Nutzungskonzepte wie zum Beispiel Corona-Testzentren."Die Kooperation mit MEDICARE zeigt, dass sich Parkhäuser auch für andere Zwecke als das Parken von Fahrzeugen nutzen lassen", sagt Hansjörg Votteler, Geschäftsführer von APCOA Parking Deutschland. "So erschließen wir neue Zielgruppen und leisten außerdem einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung."Wer einen Termin für einen Corona-Test in einem APCOA-Parkhaus bucht, erhält in der Terminbestätigung einen Gutschein und einen Downloadlink für die Park-App APCOA-FLOW. Die Einlösung des Gutscheins funktioniert über einen Code, den der Nutzer während des Parkvorgangs eingibt. Bei der Ausfahrt werden maximal fünf Euro abgezogen. Wenn der Parkvorgang günstiger war, verfällt der Restbetrag. Pro Account ist jeder Gutschein nur einmal nutzbar und bis 31.12.2022 gültig. Mit der Park-App APCOA-FLOW sorgt der Parkraumbewirtschafter für eine kontaktlose und sichere An- und Abfahrt. Zum einen brauchen die Nutzer weder ein Ticket noch Bargeld und kommen so nicht in Berührung mit vielgenutzten Tasten an der Schrankenanlage oder dem Kassenautomaten. Zum anderen ist die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln jederzeit möglich, da das Anstehen beim Bezahlen entfällt. Stattdessen erfolgt die Abrechnung des Parkvorgangs nach der Ausfahrt automatisch und wird bargeldlos über das gewählte Zahlungsmittel abgewickelt.Erste gemeinsame Standorte in Karlsruhe und Frankfurt eröffnetFür die Nutzung des Testangebots ist im Vorfeld lediglich die Buchung eines Termins unter www.covid-testzentrum.de notwendig. So stellt MEDICARE sicher, dass es vor Ort nicht zu längeren Wartezeiten und größeren Menschenansammlungen kommt. Zum vereinbarten Zeitpunkt können die Menschen entweder zu Fuß ins Testzentrum kommen, wo ein medizinisch geschulter MEDICARE-Mitarbeiter den Schnelltest mittels Mund-Nasen-Abstrich durchführt. Oder sie fahren ganz einfach und bequem mit dem Auto ins Parkhaus ein und lassen sich testen, ohne dabei auszusteigen. Das Ergebnis des Tests ist nur 15 Minuten später digital verfügbar."Mit unseren kostenlosen Antigen-Schnelltests sorgen wir für Sicherheit und Schutz in unsicheren Zeiten", sagt Thomas Fasshauer, Mitgründer und Gesellschafter von MEDICARE. "Durch die Kooperation mit APCOA wird die Nutzung unserer Angebote für die Menschen noch einfacher. Vorteile der Parkhäuser sind, dass sie ausreichend Platz bieten und für die Nutzer bequem sowie kontaktlos mit dem Auto erreichbar sind."MEDICARE verfügt bereits über 90 Testzentren, weitere 130 Standorte sollen in den kommenden Wochen öffnen. Die ersten gemeinsamen Testzentren von APCOA und MEDICARE sind bereits in der Karlsruher Postgalerie und der MyZeil in Frankfurt a. M. in Betrieb. Rüsselsheim und Aschaffenburg sollen bald folgen. Eine noch engere Partnerschaft ist bereits in Planung. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf dem Einzelhandel, der mit der gemeinschaftlichen nationalen Teststrategie entlastet werden soll.Hier finden Sie eine Infografik zum Download: https://apcoa-de.sharefile.eu/share/view/sf8c6c50ae72d467fb037e6db86483270Über die APCOA PARKING Deutschland GmbH (http://www.apcoa.de)Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen und bietet ihren Kunden mehr als 230.000 Parkplätze an rund 300 Standorten in über 80 Städten. Das Unternehmen steht für ein modernes Parkraummanagement in Innenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Kliniken in ganz Deutschland. APCOA wurde als fairstes Unternehmen 2019 im Bereich Parkhausbetreiber von Focus Money ausgezeichnet.APCOA versteht sich als moderner Dienstleister, der neue Wege geht. Mit der kostenlosen Park-App APCOA FLOW (https://flow.apcoa.de/) bietet das Unternehmen seinen Kunden eine sichere und kontaktlose Möglichkeit zur Nutzung von deutschlandweit mehr als 100.000 Parkplätzen in über 200 ausgewählten Parkhäusern. Wer die App nutzt, braucht weder ein Ticket noch Bargeld für den Automaten und spart so wertvolle Zeit. Eine weitere Innovation aus dem Hause APCOA ist das Urban Hubs-Ökosystem (https://urban-hubs.apcoa.de/), das eine physische und digitale Infrastruktur für ein nachhaltiges urbanes Leben bietet. Dazu gehören etwa Partner aus dem Bereich Logistik wie Lieferdienste, die das Parkhaus als Umschlagplatz für ihre Ware nutzen. Die Standorte sind aber zum Beispiel auch als Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Stellplätze für Autovermietungen oder kleine Servicestationen geeignet. Darüber hinaus gibt es viele weitere Anwendungsmöglichkeiten aus den Gebieten Elektrifizierung, Mobilität sowie neue Technologie und Dienstleistungen.Über die APCOA PARKING Group (http://www.apcoa.com)Die APCOA PARKING Group ist der führende europäische Parkraumbetreiber mit über 45 Jahren Branchenexpertise. Das Unternehmen bewirtschaftet mit rund 5.000 Mitarbeitern etwa 1,5 Millionen Einzelstellplätze an ca. 9.500 Standorten in 13 europäischen Ländern. Dazu zählen Stellplätze in rund 1.800 City- & Shopping-Centern, 400 Hotels, 150 Krankenhäusern sowie an 58 europäischen Flughäfen. Mit ihrem konsequenten "Asset Light"- Geschäftsmodell ist APCOA ein zuverlässiger Partner, der für private und öffentliche Immobilieneigentümer den Wert ihrer Objekte maximiert.Über die offene, digitale Plattform APCOA FLOW vernetzt das Unternehmen Straßenparkplätze und Parkhäuser mit Geschäftskunden, Partnern, Autofahrern und deren Fahrzeugen. Damit macht APCOA Parkgaragen zu Mobility Hubs mit innovativen Dienstleistungen für ein komfortables Mobilitätserlebnis. Davon profitiert auch die Umwelt: Mithilfe digitaler Services und dem Einsatz eines intelligenten Traffic-Management-Systems leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zur Reduzierung des Parksuchverkehrs und der Emissionen in Städten. Durch die Verbindung von Mobilität und Parken wird APCOA ein integraler Bestandteil der Smart City.