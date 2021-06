Der auf Wiege-, Verpackungs- und Qualitätskontrollsysteme spezialisierte Hersteller Ishida rückt in Deutschland und Österreich näher an seine Kunden. Seit dem Amtsantritt von Oliver Blaha als Geschäftsführer Anfang 2020 hat die Ishida GmbH zusätzlich zum langjährigen Standort Schwäbisch Hall eine Niederlassung in Hamburg eröffnet. Darüber hinaus wurde eine umfassende Reorganisation in den Bereichen Vertrieb und Kundendienst durchgeführt. Ishida baut die dezentrale Servicestruktur aus, um Kundenanfragen noch schneller nachkommen und einen deutlich höheren Grad an Support leisten zu können. Im Zuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...