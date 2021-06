In den letzten Handelstagen wurde der Druck auf das Britische Pfund größer. Geraume Zeit arbeitete sich das Britische Pfund am massiven Widerstandsbereich um 1,423 US-Dollar (Februar-Hoch) / 1,435 US-Dollar ab. Trotz aller Bemühungen gelang dieses Vorhaben nicht. In den letzten Handelstagen wurde der Druck auf das Britische Pfund größer. Mit den frischen Ergebnissen der Fed-Sitzung im Rücken hat der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...