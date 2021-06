Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Seit letzter Woche wird der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit Verfall September 2021 betrachtet, so die Börse Stuttgart.Dieser habe die letzte Handelswoche mit 172,91 Prozentpunkten beendet und sei mit einem minimalen Aufschlag von drei Basispunkten in die Woche gestartet. Im bisherigen Handelsverlauf habe sich der Euro-Bund-Future relativ schwankungsarm gezeigt - dann infolge der Sitzung der US-Notenbank aber deutlich nachgegeben und notiere am Donnerstagmorgen bei 171,92 Prozentpunkten. Dies entspreche einer Rendite von -0,20%. In der Vorwoche habe die Rendite noch bei -0,25% gelegen. Die 30-jährige Bundesanleihe notiere mit 0,34% Im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls höher. (Bonds Weekly Ausgabe vom 17.06.2021) (17.06.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...