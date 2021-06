Gold testet erneut das gestrige Tagestief bei 1.805 Dollar Die gestrige Grundsatzerklärung des FOMC deutete auf einen schneller als bisher angenommenen Beginn der geldpolitischen Straffung in den Vereinigten Staaten hin. Das berühmte Dot-Plot-Chart deutete auf zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 hin. Obwohl dies noch in weiter Ferne liegt, haben Vermögenswerte, die von dem Niedrigzinsumfeld profitieren, einen Schlag erlitten. Gold war einer der am stärksten betroffenen Vermögenswerte und fiel gestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...