Berlin (ots) - Unsere Gesellschaft verändert sich rasend schnell. Gesundheits- und Umweltbewusstsein gewinnen zunehmend an Wichtigkeit. In immer mehr Unternehmen beginnt das Umdenken - und dennoch ist der Weg noch weit. Genau deshalb braucht die Wirtschaft neue Plattformen für Austausch und Entwicklung. Auf dem GreenTech Festival, das vom 16. bis 18. Juni in Berlin stattfindet, passiert genau das. 2020 von Nico Rosberg (ehemaliger Formel-1 Fahrer) mit dem Ziel gegründet, eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten, ist auch das junge Münchner Start Up Agrilution bereits zum zweiten Mal dabei. Und mit ihm seine Mini Vertical Farm für zuhause, der Plantcube. CEO Maximilian Lössl ist klar, dass nur gemeinsam ein Wandel erreicht werden kann. Jetzt ist die Stunde, aus unserem Wirtschaftssystem ein Wertesystem entstehen zu lassen."Anstatt weiter nur auf Wachstums- und Profitmaximierung zu setzen, fokussiert sich die erfolgreiche Wirtschaft von morgen auf Nachhaltigkeit und Gemeinwohl" erklärt Lössl passioniert und verweist auf eine Studie des Zukunftsinstituts*. Von Anfang an legt er seinen Fokus ganz auf das Thema Nachhaltigkeit. Sein persönlicher Wunsch ist es, über gesunde Ernährung einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, zum Wohl von Menschen und Natur. Seinen Ansatz hat er mit Vertical Farming gefunden. Ein Konzept, das die Nahrungsmittelproduktion möglichst nah zu den Menschen bringt, wobei in kontrollierten Umgebungsparametern übereinander, ohne Erde angepflanzt wird. Dieses Prinzip hat Lössl mit seinem Freund und Co-Gründer Philipp Wagner konsequent zu Ende gedacht und Personal Vertical Farming für zuhause entwickelt: die Kultivierung von gesunden Pflanzen in einem vollautomatisierten Gewächsschrank, dem Plantcube. Keine Transportwege, keine Kühlungsketten, kein Plastikverpackungen keine Pestizide.Im Gegensatz zum konventionellen Anbau benötigt der Plantcube ca. 98% weniger Wasser und die Greens können direkt nach der Ernte in der eigenen Küche ultrafrisch verzehrt werden. Durch ihre optimalen Wachstumsbedingungen sind die Pflanzen durchschnittlich 30% reicher an Nährstoffen und Antioxidantien als herkömmliche Lebensmittel. Licht, Temperatur und Klima bieten stets den perfekten Frühlingstag. Ganz unabhängig von Saison oder Witterung können im Plantcube eine abwechslungsreiche Auswahl an Salaten, Blattgemüsen, Kräutern oder Tees angebaut werden. Ein Boost für das Immunsystem und zugleich Wellness für Leib und Seele.Der Boden der TatsachenEs leben immer mehr Menschen auf der Erde. Folglich brauchen immer mehr Menschen etwas zu essen. Bereits heute stehen nicht mehr genug Agrarflächen für die Ernährung der Weltbevölkerung zur Verfügung. Und bereits heute leben wir auf Pump und auf Kosten der nächsten Generationen. Die Agrarböden werden durch Monokulturen, Mehrfachernten, Dünger oder Chemikalien immer schneller überstrapaziert und ausgelaugt. "Durch die Art und Weise, wie wir uns ernähren und wie wir anbauen, tragen wir maßgeblich zum Klimawandel bei. Intakte Böden binden CO2, wobei ausgelaugte Agrarflächen massive CO2-Produzenten sind" erklärt Lössl.Es ist ihm ein Uranliegen, Individuen, Wirtschaft und Industrie auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Er weist in dem Zusammenhang unermüdlich auf die Belastungsgrenzen der Erde hin, bei deren Überschreitung die Stabilität des Ökosystems (https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kosystem) und die Lebensgrundlagen der Menschheit irreversibel gefährdet sind. Einige Bereiche, insbesondere der der Agrarböden befinden sich bereits im roten Bereich. Veränderung duldet keinen Aufschub mehr. Es ist wichtig jetzt zu handeln. Und nur gemeinsam kann dies gelingen.Maximilian Lössl lebt den Wertewandel und folgt ihm nicht nur. Er ist Visionär, schreitet voran, will sensibilisieren und trifft damit den Nerv der Zeit.Gesunde, umweltschonende, ergo nachhaltige Produkte erfreuen sich einer rasant steigenden Nachfrage. Diesen Trend bestätigt auch das Zukunftsinstitut in einer seiner Studien**: "Die Märkte werden grün. Neue Werte, neue Märkte, neue Umwelten und Wirtschaften: Neo-Ökologie wird das kommende Jahrzehnt stärker formen als alles andere". Unter dem Begriff Neo-Ökologie ist der wirtschaftliche Wertewandel zusammengefasst, der hoffentlich bald essenzieller Teil vieler Unternehmen sein wird.Agrilution (https://www.agrilution.de/) lebt und agiert im Business verantwortungsbewusst - Mensch und Natur im Zentrum des Seins und Handelns. "Es gibt keinen Planeten B. Jeder einzelne Beitrag ist wertvoll - und dennoch liegt der große Hebel für Veränderung in der Industrie. Deshalb ist es lohnenswert und wichtig, auf Plattformen wie dem GreenTech Festival präsent zu sein. Wir dürfen nicht müde werden zu informieren, inspirieren und den Bewusstseinswandel voranzutreiben", unterstreicht Lössl einmal mehr.*https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-neo-oekologie/**https://wir-die-zukunftsmacher.de/beitrag/neo-oekologie-neue-werte-neue-maerkte-neues-wirtschaften/ - Auszug aus "Act Now: Neo-Ökologie - der wichtigste Trend unserer Zeit"10 Fragen an Agrilution CEO und Gründer Max LösslVertical Farming - Systemgrenzen der Erde - Klimaneutralität und GreenwashingInwieweit kann Vertical Farming dazu beitragen, eine Weltbevölkerung von bald acht Milliarden Menschen zu ernähren?Vertical Farming allein löst das Problem sicher nicht, genauso wie es biologische Landwirtschaft allein nicht lösen wird, sondern es ist immer eine Kombination unterschiedlicher Ansätze. Der Idealweg wäre aus meiner Sicht regenerative Landwirtschaft kombiniert mit regenerativer Forstwirtschaft, kombiniert mit regenerativer Aquakultur und Vertical Farming. Damit könnten wir nachhaltig produzieren und hätten alles abgedeckt, alle Teller aller Menschen auf der Erde.In welchem Bereich sehen Sie die größten Vorteile von Vertical Farming?Vertical Farming macht am meisten Sinn für Produkte, die einen hohen Wasseranteil haben und normalerweise in einer geschlossenen Kühlkette lange Wege von A nach B zurücklegen müssen, also Salate, Kräuter, bestimmte Gemüsesorten, Beeren oder auch frische Microgreens und Pflanzen, die sich zum Aufgießen gesunder Tees und Infused Water eignen.Kann die Menschheit auch gesättigt werden mithilfe von Vertical Farming?Natürlich kann ich auch Kartoffeln oder Reis in einer Vertical Farm anbauen, aber es macht wirtschaftlich und aus energetischer Sicht heute noch keinen Sinn. Doch würden wir Menschen die Böden komplett zerstören und ginge es ums Überleben, könnten wir auch unsere Grundnahrungsmittel vertikal anbauen. Davon sind wir zum Glück noch etwas entfernt, aber nicht mehr allzu weit.Wie weit?Wir haben ein Zeitfenster von knapp zehn Jahren, um uns den Planetary Boundaries, also den Systemgrenzen der Erde zu widmen. Wenn wir dieses Zeitfenster nicht nutzen, wird das Problem nicht mehr sein, dass es zu sonnig ist, oder zu warm oder zu kalt. Sondern wir werden nicht mehr genug Lebensmittel anbauen können für die Menschen auf der Erde, weil wir zu wenig gesunde Böden haben. Und trotzdem kommt das Thema Böden in der Klimadiskussion immer noch viel zu kurz - denn intakte gesunde Böden binden CO2, wobei ausgelaugte Agrarflächen massive CO2-Produzenten sind.Ist das der Punkt, an dem Sie mit Agrilution ansetzen?Ich denke, das ist unser größter Hebel, dass wir mit Vertical Farming keinen negativen Impact auf die Böden und die Biodiversität in der Umwelt haben. Wir können in einem ersten Schritt schauen, dass wir weniger Schaden anrichten, indem wir überhaupt keinen Boden und keine Pestizide brauchen, um Lebensmittel anzubauen. Und im nächsten Schritt wollen wir unseren Beitrag dazu leisten die Natur dabei zu unterstützen, Böden aktiv zu regenerieren und wieder aufzubauen. Mit Kooperationen und eigenen Initiativen.Was sehen Sie als Ihren größten Auftrag?Wir wollen helfen, in der Gesellschaft einen Beitrag für gesunde Ernährung, aber auch ein Bewusstsein für Umwelt und Natur zu schaffen. Indem wir auf verschiedenen Ebenen sensibilisieren. Uns geht es darum, so viele Plantcubes oder Personal Vertical Farms wie möglich so nah wie möglich an den Ort des Konsums zu bringen, insbesondere in Ballungszentren wo Grünflächen, Gärten oder Balkone für den Eigenanbau Mangelware sind.Planen Sie auch größere Farmen?Derzeit nicht, wir konzentrieren uns weiter auf die kleinste Zelle. Unsere Plantcubes stehen in Privathaushalten sowie in den Küchen einiger bekannter Köche, und da sehen wir uns auch weiterhin. Und mit jedem Plantcube, der da draußen steht, erweitern wir unser Wissen über Pflanzen, die unter kontrollierten Bedingungen gewachsen sind und ihre bis zu 30 Mal höhere Dichte an gesunden Nährstoffen. Und diese Daten können wir dann wieder nutzen, um den Anbau noch effizienter zu machen.Wie nachhaltig agiert das Unternehmen Agrilution?Nachhaltiges Denken und Handeln ist die Basis unserer Unternehmenskultur. Der Mensch und die Natur stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Wir arbeiten stetig daran, Materialien und Prozesse nachhaltig zu gestalten und uns wo immer das möglich ist, kontinuierlich zu optimieren. Unsere Geräte sind beispielsweise so entwickelt, dass sie in alle Einzelteile zerlegt und so auch bei uns repariert werden können - oder seit Neuestem bieten wir unseren Kunden auf Wunsch besondere Konditionen mit einem Ökostromlieferanten. Nachhaltigkeit ist bei uns definitiv kein Schlagwort, sondern ein Thema, das wir als Prozess verstehen, bei dem wir permanent dazulernen und uns verbessern.Wie sieht es mit der Klimaneutralität aus?Ein großer Begriff in aller Munde. Wir lassen den Lebenszyklus unserer Produkte genau analysieren - von Rohmaterial, Herstellung, Logistik bis zur Nutzungsphase, reduzieren Emissionen und gleichen unsere derzeit noch nicht vermeidbaren durch Projekte aus. Damit sind wir rechnerisch CO2-neutral, was unsere weiteren Anstrengungen aber nicht mindern wird. Das reicht uns aber noch nicht, denn Klimaneutralität allein ist aus unserer Sicht die falsche Incentivierung seitens der Politik, wir müssen holistisch handeln und uns alle Systemgrenzen anschauen da wir auf einem Planeten mit limitierten Ressourcen leben. Solange die Industrie sich freikaufen und mit "Wir sind klimaneutral" werben kann, statt CO2 zu reduzieren, ändert sich nichts.Sie sprechen vom Greenwashing?Das ist ein riesiges Problem, dass mit CO2-Zertifikaten die dringend nötige Reduktion immer wieder nach hinten verschoben wird. Wir dürfen das nicht allein auf die Konsumenten abwälzen, der größte Hebel liegt bei der Industrie, die durch die Politik noch nicht richtig incentiviert wird.Wir hoffen, dass wir durch unsere Transparenz auch andere Unternehmen dazu bewegen können, transparenter zu werden und ehrlicher zu kommunizieren. Und auch wir arbeiten an den nächsten Schritten. Wir wollen, dass unser positiver Impact messbar wird, und dass andere uns ebenfalls messen können. Für uns heißt klimaneutral, Verantwortung zu übernehmen, für das, was ich heute noch nicht vermeiden kann. Das Ziel ist und bleibt jedoch die Reduktion von CO2. 