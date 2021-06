DJ SENTIMENT/DAX-Profis werden vorsichtiger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung unter institutionellen DAX-Anlegern hat sich eingetrübt. Wie der jüngsten Sentimenterhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil in dieser Anlegergruppe um 7 Punkte auf 26 Prozent gefallen. Bei den Privaten ging es nur um einen Punkt auf 38 Prozent nach unten. Das Lager der Bären schrumpfte bei den Institutionellen um einen Punkt auf 46 Prozent (Private: plus 10 auf 39 Prozent). Damit sind 28 Prozent (plus 8) der Profis neutral gestimmt und 23 Prozent (minus 9) der Privatanleger.

Während der Optimismus internationaler Investoren für europäische Aktien ungebrochen zu sein scheint, hat es laut Sentiment-Analyst Joachim Goldberg etliche der professionellen Anleger an die Seitenlinie und der privaten auf die Short-Seite geschlagen. Goldberg merkt an, dass der Index auch wenig günstige Kaufgelegenheiten geboten und die Bären auch nicht unter Druck gesetzt habe mit Kursgewinnen. Goldberg vermutet, dass die hiesigen Anleger nun einen deutlichen Rücksetzer des DAX bräuchten - erste Nachfrage erwartet er zwischen 15.300 und 15.350 DAX-Punkten.

In den USA hat derweil das Bärenlager stärkeren Zulauf erhalten. Wie der wöchentlichen Befragung der American Association of Individual Investors zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil der US-Anleger zwar leicht auf 41,1 Prozent nach 40,2 Prozent gestiegen. Eine deutlich stärkere Bewegung gab es aber im Bärenlager - hier ist der Anteil auf 26,2 Prozent von 20,7 Prozent gestiegen. Damit sind 32,7 Prozent der US-Anleger neutral gestimmt nach zuvor 39,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2021 04:48 ET (08:48 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.