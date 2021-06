Fondsmanager Florian Rainer, der 2 Prozent des Fondsvolumens des Wiener Privatbank European Equity in Do&Co investiert hat, kommentiert die Zahlen und die jüngsten News des Catering-Unternehmens: "Die am heutigen Tag veröffentlichten Do&Co Jahresergebnisse 2020/21 sind natürlich vor dem Hintergrund der Covid-Entwicklungen, diverser Wirtschafts-Shutdowns und einer noch nie dagewesenen globalen Krise des Luftfahrtsektors, in dem Do&Co mit dem Airlinecatering seine Haupteinnahmequelle hat, zu beurteilen. Ein starker Umsatzrückgang ist nie erfreulich, jedoch bewerte ich ein positives Net Result im 3. und 4. Quartal des Geschäftsjahres als sehr positiv und bemerkenswert. Viel wichtiger als das unglaublich schwierige Geschäftsjahr 2020/21 ist meiner ...

