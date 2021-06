Der Faser-Konzern Lenzing darf sich über Auszeichnungen freuen: Bei "Austria's Leading Companies" (ALC) belegte Lenzing den 1. Platz in der Kategorie "Klimaschutz". Bereits zum 26. Mal wurde heuer der Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich an Unternehmen mit überdurchschnittlichem Erfolg in Auslandsmärkten verliehen. Lenzing wurde von der Jury zum Gewinner des "Global Player Award 2020" gekürt.

