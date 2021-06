Der EMS-Dienstleister Sero hat am 30. April 2021 rückwirkend zum 01.01.2021 Solid Semecs im Zuge eines Share-Deals vollständig übernommen. Semecs ist ein holländisches Unternehmen, dessen Produktionswerk in Vráble/Slowakei liegt und mit 460 Mitarbeitern rund 70 Mio. Euro erwirtschaftet, ferner betreibt es ein Engineering Center in Uden/Niederlande sowie Vertriebsbüros in Mosbach, München und Slagelse/Dänemark. Semecs ist auf mittlere Volumina und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...