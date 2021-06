München (ots) - Moderation: Matthias DeißIm Interview: Janine WisslerParteiinterne Querelen, einstellige Umfragewerte und zuletzt ein enttäuschendes Ergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Im Endspurt zur Bundestagswahl strauchelt Die Linke gewaltig. Doch die Linken haben längst nicht nur mit unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Partei, sondern auch mit inhaltlichem Profilverlust zu kämpfen. Um den Abwärtstrend zu beenden, brauchen sie dringend ein überzeugendes Wahlprogramm.Mit welchen Programmschwerpunkten wollen die Linken die Wählerinnen und Wähler überzeugen? Wie wollen die beiden Spitzenkandidaten Janine Wissler und Dietmar Bartsch ihre Partei wieder in die Offensive bringen und Stimmverluste, gerade auch im Osten, zurückgewinnen? Und hat das Spitzenduo wirklich die Rückendeckung der gesamten Partei?Diese und andere Fragen sind Thema im "Bericht vom Parteitag", den Das Erste in der Nacht von Sonntag, 20. Juni, auf Montag um 00:05 Uhr sendet. Janine Wissler, Vorsitzende und Spitzenkandidatin von Die Linke, stellt sich den Fragen von Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Justus KlissPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, KommunikationTel.: 030 / 22 88-11 00, Fax: 030 / 22 88-11 09E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4944386