Die Venture Capital Gesellschaft der UNIQA Group ist mit 30 Beteiligungen, 5 Exits und einem Unicorn einer der aktivsten Corporate Venture Capital Fonds in Europa



Wien (APA-ots) - Investitionen in FinTech, InsurTech und HealthTech Startups liefern Impulse für Digitalisierung und Innovation im Kerngeschäft



Als Venture Capital Gesellschaft der UNIQA Group hält UNIQA Ventures fünf Jahre nach ihrer Gründung 30 Beteiligungen in ganz Europa - von Spanien bis Finnland, von Irland bis Russland - an Startups aus den Bereichen FinTech, InsurTech und HealthTech. Ein Unicorn, 5 Exits und eine bis dato solide zweistellige Rendite unterstreichen den bisherigen Erfolg. Der in Wien ansässige Fonds stellt europäischen Tech-Startups Risiko- und Wachstumskapital zur weiteren Skalierung zur Verfügung. Im Fokus stehen dabei herausragende Gründerteams mit einer klaren Vision zur Transformation bestehender Branchen.



Dabei ist das siebenköpfige Team von UNIQA Ventures stets auf der Suche nach europäischen Top-Startups als potenzielle

Portfolio-Kandidaten. Das durchschnittliche Investitionsvolumen bewegt sich dabei üblicherweise im Bereich von 1 Mio. bis 5 Mio. Euro und wird vor allem zukunftsträchtigen Unternehmen in der frühen Wachstumsphase (Growth Stage/Series A) mit einem bewiesenen Produkt-Markt-Fit zur Verfügung gestellt. Bisher wurden bereits über 50 Mio. Euro in Startups aus Österreich und anderen Teilen Europas investiert - das Verhältnis hierbei bewegt sich 50:50 zwischen Westeuropa und CEE. Die bis dato erfolgreichsten Investments sind: Twisto, Bitpanda, Wayflyer im Bereich FinTech, Luko, Omnius und INSLY (InsurTech) sowie Telemedico, Second Nature und Bestdoctor (HealthTech).



"UNIQA Ventures bietet einen geschützten Raum für mutige Zukunftsinvestments, um frühzeitig neue Trends sowie innovative Geschäftsmodelle zu erkunden und vom technologisch und sozio-ökonomisch induzierten Wandel sowie der Transformation traditioneller Branchen wie dem Finanz-, Versicherungs- und Gesundheitssektor zu profitieren. Dabei agieren wir wie ein klassischer Venture Capital Fonds nach streng finanziellen Kriterien. Wir freuen uns, dass wir bereits einige der besten Gründer-Teams in Europa von unserem Mehrwert überzeugen konnten und somit heute ein wirklich spannendes Portfolio mit großem Potenzial vorhanden ist, meint Andreas Nemeth, CEO & Managing Partner UNIQA Ventures GmbH.

Corporate Venture Capital als Wachstums-Hebel und

Innovationstreiber für mutige Unternehmen



Die Entscheidung, Risikokapital in die Hand zu nehmen, ist selbst für ein Unternehmen in der Größe eines multinationalen Versicherungskonzerns mit einer gewissen Portion an Mut sowie der Bereitschaft verbunden, sich auf neue Dinge einzulassen. Eine derartige Risikobereitschaft ist jedoch unerlässlich, wenn man als Unternehmen neue und innovative Geschäftsfelder erschließen möchte, die im besten Fall eine langfristige wiederkehrende Rendite erwirtschaften und somit die Wettbewerbsfähigkeit am Markt maßgeblich steigern. "Wir haben vor 5 Jahren eine mutige Entscheidung getroffen, in Startups zu investieren. Heute ernten wir bereits die Früchte, indem UNIQA Ventures Rendite abwirft und die Zusammenarbeit mit Startups die UNIQA Gruppe kulturell inspiriert und befruchtet hat, so Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group.



Mit Kooperation zum Erfolg



Die überaus positive wirtschaftliche Entwicklung des UNIQA Ventures-Portfolios ist das Resultat einer intensiven Zusammenarbeit mit Gründern und Partnern, die nur in einer offenen, kollaborativen Kultur erreicht werden kann. Daher ist UNIQA Ventures als eigenständige Explorationseinheit bewusst getrennt und autonom vom klassischen Versicherungsgeschäft als finanziell orientierter Investment-Arm aufgesetzt. Um den größtmöglichen Wert für das Portfolio zu schaffen, erhalten Gründer nicht nur Wachstumskapital sondern, können auch auf die langjährige Branchenexpertise, Marktkenntnis sowie das fundierte Netzwerk - insbesondere auch in der CEE-Region - der UNIQA Insurance Group AG zurückgreifen oder in Pilotprojekten mit UNIQA Gesellschaften ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Rund ein Drittel der Portfolio-Startups arbeitet bereits als Vertriebs-, Produkt-, IT- oder Outsourcing-Partner mit UNIQA Gesellschaften zusammen. Erfolgreiche Beispiele dafür sind die Startups: Telemedico - ein führende Anbieter von telemedizinischen Leistungen der mit UNIQA in Polen, omni:us - der Spezialist für die KI-basierte Automatisierung von Schadensprozessen aus Berlin - oder Insly, dem Cloud IT-Dienstleister für Versicherungsunternehmen und -Makler aus Estland.



Daneben setzt UNIQA Ventures auch gezielt auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit befreundeten Venture Capital Fonds und der Startup Community in Österreich und CEE. Eine dieser erfolgreichen Kooperationen ist der Fintech Growth Fund Europe (FGFE), das gemeinsame Co-Investment-Vehikel von UNIQA Ventures, Elevator Ventures (Raiffeisen Bank International AG) und Speedinvest GmbH.

Über UNIQA Ventures



UNIQA Ventures ist der 2016 gegründete Corporate Venture Capital Fonds der UNIQA Insurance Group AG mit Sitz in Wien, Österreich. Wir investieren in innovative Geschäftsmodelle und herausragende Gründerteams mit der klaren Vision, ihre Branche zu transformieren. Unser Investmentfokus liegt auf Startups mit einem bereits vorhandenen Produkt-Markt-Fit und solider Traction in der Late Seed bzw. Early Growth Stage in Sektoren wie FinTech, InsurTech, HealthTech in ganz Europa. Unser Portfolio, das derzeit aus 30 Tech-Startups, darunter einem Unicorn besteht, konnte seit 2016 fünf Exits vorweisen sowie bis dato eine solide zweistellige Rendite erzielen. Unterstützt von einem starken Finanzinvestor sind wir ein kleines, aber engagiertes Unternehmerteam mit einem klaren Fokus auf finanzielle Rendite und der Mission, intelligentes Wachstumskapital bereitzustellen. Unser Investments bieten wir den zusätzlichen Vorteil von fundierten Branchen-Know-how in den Bereichen Finanzdienstleistung, Versicherung und Gesundheitswesen sowie ein starkes Netzwerk in unseren Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Die Exits des UNIQA Ventures-Portfolios umfassen zum aktuellen Zeitpunkt die 3 Portfolio-Companies Inzmo (2017), Koalaboox (2020), FragNebenan (2020) sowie 2 weitere Exits, die demnächst bekannt gegeben werden.



Das aktuelle Portfolio von UNIQA Ventures umfasst Beteiligungen an folgenden Startups: BestDoctor, Bitpanda, BNext, Bsurance, Coya, Doctorly, Estate Guru, Eversports, FairMoney, Finabro, Fincompare, FragNebenan (Exit) Impress, INSLY, Invesdor, Inzmo (Exit), 360Kompany, Koalaboox (Exit), Lemon Way, Luko, Omnius, Playbrush, Ready2Order, Second Nature, Simple, Telemedico, Tide, Toq.io., Twisto und Wayflyer.



Weitere Infos unter: [https://www.uniqaventures.com/] (https://www.uniqaventures.com)



