Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Sitzung der US-Notenbank war "das Reden über das Reden über den Ausstieg" aus der lockeren Zinspolitik, wie es US-Notenbankchef Jerome Powell bezeichnete, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die neuen Projektionen des Zinsgremiums würden erste Zinsanhebungen in das Jahr 2023 vorrücken lassen (zwei Mal +0,5%). Gleichzeitig seien die Inflationsprognosen (+3,4%) und die BIP-Prognose (+7,0%) für 2021 angehoben worden. Powell habe sich über die wirtschaftliche Erholung erfreut gezeigt und gegen eine steigende Inflation gewappnet zu sein versichert. Nach dieser Überraschung sei USD-Stärke angesagt gewesen. EUR/USD habe von 1,2130 auf 1,2000 nachgegeben. Die US-Zinsen hätten angezogen. EUR/USD sei nun unter Druck und könnte weiter nachgeben. Die Unterstützungen würden 1,1980, 1,1920 und 1,1840 betragen. US-Dollar Verkäufer sollten nun wieder aktiv werden. (17.06.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...