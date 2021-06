Brüssel (www.anleihencheck.de) - Viele Studenten legen im Juni eine Reihe von Prüfungen ab, so Peter De Coensel, CIO Fixed Income bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Wenn man Wirtschaftsfragen zum Verhalten der Anleihenmärkte in jenem Moment stellen würde, in dem die Kerninflation in den USA 5% erreiche, würden wohl nur wenige antworten, dass die Kurse von US-Treasuries stark anziehen würden und 10-jährige Renditen etwa 10 Basispunkte verlieren würden. Was gehe hier vor? Einige Marktstrategen würden auf das technische Schließen von Short-Positionen verweisen, obwohl dies naturgemäß kurzfristig sei. Andere würden auf die kontinuierliche Umschichtung von Pensionsfonds in US-Treasuries verweisen, da die meisten ein Deckungsniveau von nahezu 100% erreicht hätten. Das Rebalancing verliere jedoch an Intensität. Eine wachsende Zahl von Marktteilnehmern sei sich allmählich darüber einig, dass der Inflationsschub in den USA vorübergehend sei. Dies bedeute, dass man anderen sensiblen Indikatoren Aufmerksamkeit schenken sollte, wie der Erholung des Arbeitsmarktes. Die Debatte sollte sich auf die Art der Erholung am US-Arbeitsmarkt und ihre Auswirkungen auf die US-Renditen verlagern. ...

