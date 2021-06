Die zwei großen Notenbanken des Westens haben sich entschieden. Wozu? Damit fortzufahren, was sie seit 10 Jahren tun. Als erstes war vor 8 Tagen die EZB dran. Die üblichen Formulierungen rufe ich lediglich in Erinnerung. Interessanter wird es nun, was die Fed vorhat. Ihren perfekten Seiltanz hatte ich bereits angekündigt. Letzter Stand: Die Fed sagt ein Wachstum der amerikanischen Wirtschaft für dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...