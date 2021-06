Die Aktie des Tech-Giganten Facebook ist momentan auf einem Rekordhoch. Seit dem Corona-Tief im März 2020 konnte die Aktie mehr als 120 Prozent zulegen und steht heute bei 331,08 Dollar. Der Einstieg in den rasant wachsenden Podcast-Markt soll nun weiteren Rückenwind bringen.Laut einer Mail, die Facebook an ausgewählte Podcast-Autoren gesendet hat und The Verge vorliegt, wird es Podcast-Autoren bald möglich sein, Folgen direkt auf Facebook zu veröffentlichen. Ebenso soll es Hörern ermöglicht werden, ...

