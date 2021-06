Rostock (ots) - Mit der A-ROSA ALVA auf dem Douro ist die erste A-ROSA Reise der Saison 2021 am 16. Juni erfolgreich gestartet. Am Morgen des 17. Juni hat das Kussmundschiff mit seinen Gästen an Bord die Hafenstadt Porto verlassen und fährt nun durch die Weintäler Nordportugals bis zur spanischen Grenze."Wir freuen uns, dass der coronabedingt verspätete Start in die Saison 2021 so erfolgreich gelungen ist. Von unseren Gästen an Bord der A-ROSA ALVA haben wir sehr gutes Feedback bekommen. Dank unseres umfangreichen Schutz- und Hygienekonzepts können alle Annehmlichkeiten, für die A-ROSA bekannt ist, wieder erlebt werden: das umfangreiche Buffet, das SPA-ROSA mit Sauna, Anwendungen, Massagen und Fitnessraum, unsere beheizten Pools sowie die breite Auswahl an Ausflügen für jeden Geschmack. Und dabei fühlen sich unsere Gäste zu jeder Zeit sicher und können ihre schöne Zeit an Bord entspannt genießen", resümiert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-ROSA Flussschiff GmbH.Bereits am 19. Juni nimmt das nächste Schiff wieder Fahrt auf - die A-ROSA DONNA auf der Donau. Das im letzten Jahr frisch modernisierte Schiff plant im Rahmen des "Donau Klassikers" den Besuch von drei europäischen Hauptstädten - Wien, Budapest und Bratislava - ein. Ende des Monats startet die A-ROSA RIVA, welche die Gäste auf 16-Nächte-Reisen die Katarakten-Strecke entlang bis hinunter ins Donau Delta bringt. Zum gleichen Zeitpunkt werden die Rhein-Schiffe zunächst innerdeutsche Routen auf Rhein, Main und Mosel fahren, bevor es im Juli auch wieder "Kurs Nord" in die Niederlande und nach Belgien geht. Auf der Rhône in Frankreich wird am 31. Juli zunächst ein Schiff starten - die A-ROSA STELLA.Urlaub in Europa: Städtereisen per SchiffMit der bequemen Alternative zur Städtereise hat A-ROSA ein erfolgreiches Urlaubskonzept für alle Generationen geschaffen. Dank einer breiten Auswahl an Angeboten wird jedem Gast das perfekt auf ihn zugeschnittene Urlaubserlebnis ermöglicht. Als Zeichen der Verlässlichkeit hat A-ROSA bereits Anfang Juni den vorläufigen Fahrplan für die gesamte Saison 2021 vorgelegt. Der Anbieter von Städtereisen per Schiff wird diese Saison voraussichtlich neun der insgesamt zwölf Schiffe seiner Flotte in Fahrt bringen. Ab Juni stehen wieder Reisen auf Donau, Douro und Rhein auf dem Programm sowie ab dem 31. Juli 2021 auf der Rhône. Die Routings entsprechen dabei den im Katalog ausgeschriebenen Verläufen. Aufgrund von behördlichen Verordnungen oder sich verändernden Gegebenheiten vor Ort kann es hierbei gegebenenfalls zu Anpassungen kommen. Auf der Webseite www.a-rosa.de/aktuelles sind stets alle wichtigen Informationen zu den Reisen zusammengestellt.Über A-ROSAA-ROSA ist einer der führenden deutschen Anbieter von Premium-Städtereisen entlang der schönsten Flüsse Europas - Donau, Douro, Rhein/Main/Mosel, Rhône/Saône und Seine. Derzeit gehören zwölf Schiffe zur Flotte, die mit einem umfangreichen Service und moderner Ausstattung die Annehmlichkeiten eines Hotels mit den Vorzügen einer Kreuzfahrt verbinden. An Bord werden die Gäste im Tarif Premium alles inklusive mit abwechslungsreichen Buffets, hochwertigen Getränken sowie im SPA-ROSA mit Sauna, Massage- und Fitnessraum verwöhnt. Ein Höhepunkt ist es, das einmalige Landschaftskino auf dem Sonnendeck oder dem Balkon an sich vorbeiziehen zu lassen. Dank der Liegeplätze im Herzen der Städte sind die Wege in die Zentren von Europas Metropolen, historischen Perlen oder zu berühmten Kultur- und Natur-Highlights kurz und unvergessliche Erlebnisse garantiert. Für einen gelungenen Urlaub mit der ganzen Familie sorgen großzügige Kabinen, ein Kids Club, beheizbare Außenpools und die kostenlose Mitreise von Kindern bis einschließlich 15 Jahre. Der Unternehmenssitz der A-ROSA Flussschiff GmbH ist Rostock.Weitere Informationen zum Unternehmen sowie begleitendes Pressematerial sind auf www.a-rosa.de/presse zu finden.Pressekontakt:PressekontaktA-ROSA Flussschiff GmbHAnnika Schmied - PressesprecherinLoggerweg 5 - 18055 RostockTelefon: +49(0)381 440 40 240Email: presse.fluss@a-rosa.deOriginal-Content von: A-ROSA Flussschiff GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100022175/100872819