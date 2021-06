Die Investitionen folgen Schlag auf Schlag: Nachdem General Motors in seine Werke investiert sowie einen Milliardenkredit an Cruise vergeben hat, verkündet der OEM ein deutlich höheres Budget für E-Mobilität und autonomes Fahren. General Motors will sein Engagement bei batteriebetriebenen und selbstfahrenden Autos abermals kräftig ausweiten und dafür deutlich mehr Geld ausgeben. Bis Ende 2025 will der US-Autobauer nach eigenen Angaben 35 Milliarden US-Dollar in diese Geschäftsbereiche stecken. Das ...

