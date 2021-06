Berlin (ots) -- Mitgründerin und Geschäftsführerin Henrike Luszick übernimmt die Mehrheitsbeteiligung an dem Company Builder Bridgemaker von ihren Mitgründern Deutsche Invest Capital Partners GmbH sowie der WAOW Entrepreneurship GmbH.- "Deutschland muss endlich fit für die Zukunft werden. Mit Bridgemaker werden wir dazu unser ganzes Wissen über die digitale Transformation und unsere volle Umsetzungspower in Deutschlands Mittelstand und Industrie einbringen. Ich freue mich sehr, Bridgemaker mit Mut und meinem vollen Engagement in die Zukunft zu führen", so die Unternehmerin.- Im Zusammenhang mit der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung ihrer Mitgründer hat die 35- Jährige Bridgemaker nun zu einer Equity-Partnerschaft weiterentwickelt. "Wir sind weiterhin auf Wachstum ausgerichtet und auch in Zeiten der Pandemie sehr erfolgreich. Wir leben bei Bridgemaker Aufbruchsgeist und Unternehmertum, auch deswegen haben wir Bridgemaker zu einer unternehmerischen Partnerschaft weiterentwickelt".Berlin (ots) - Henrike Luszick, CEO und Mitgründerin des führenden Company Builder Bridgemaker, baut die Erfolgsgeschichte ihres Unternehmens aus. Die Unternehmerin hat die Mehrheitsbeteiligung ihrer Mitgründer, des Münchner Asset Manager Deutsche Invest Capital Partners GmbH sowie der Berliner WAOW Entrepreneurship GmbH, übernommen und setzt die erfolgreiche Aufbauarbeit nun als selbständige Unternehmerin fort."Bridgemaker steht für Mut, wir bauen mit unseren Partnern neue Geschäftsmodelle und damit die Brücke in ihre digitale Zukunft. Ich freue mich sehr über diesen Schritt, die volle unternehmerische Verantwortung übernommen zu haben, mitten in der Pandemie, in der Bridgemaker weiter stark gewachsen ist. Meinen Mitgründern möchte ich für all die eingebrachten Ideen, die gemeinsam entwickelten Konzepte, sowie Einführungen bei unzähligen Kunden, sehr herzlich danken. Nur gemeinsam konnten wir Bridgemaker zu dem Erfolg führen, den es heute verkörpert", sagt Luszick.Jetzt hat die 35-Jährige den Company Builder zu einer Partnerschaft transformiert: "Unternehmertum ist so tief im Herzen von Bridgemaker verankert, dass es konsequent ist, mein starkes Führungsteam zu Equity Partnern zu machen. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Schritt gemeinsam gehen."Bridgemaker beschäftigt heute mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Luszick hat das Unternehmen im Jahr 2016 zusammen mit Deutsche Invest Capital Partners GmbH sowie WAOW Entrepreneurship GmbH mitgegründet und von Beginn als CEO geführt."Wir wünschen Bridgemaker und insbesondere Henrike viel Erfolg bei der Weiterentwicklung des Unternehmens. Wir sind stolz, dass wir zum bisherigen Erfolg von Bridgemaker mit unserer gesamten Erfahrung als Company Builder sowie der Einbringung unseres Netzwerks beitragen konnten", kommentieren Dr. Stephan Goetz und Stefan Sanktjohanser, Mitgesellschafter von Deutsche Invest Capital Partners GmbH.Mit der Übernahme von Bridgemaker setzt Henrike Luszick ein Zeichen. Sie will Unternehmen ermutigen, mehr in Venture Building zu investieren: "Unternehmen in Deutschland haben während der Corona-Pandemie bewiesen, dass sie sich schnell auf neue Gegebenheiten einlassen und unerwartete Herausforderungen dynamisch und erfolgreich bewältigen können. Genau diesen Spirit braucht es für die digitale Transformation. Wir stellen uns der Verantwortung, Deutschland fit für die Zukunft zu machen. Dafür brauchen wir neue Ideen, neue Unternehmen und mutige Unternehmerinnen und Unternehmer - und wir werden das mit unserer einzigartigen Venture-Building Methode weiter vorantreiben."Über Bridgemaker:Bridgemaker ist der führende, unabhängige Corporate Venture Builder in der DACH-Region. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Innovatoren ermöglicht Bridgemaker, dass Unternehmen ihre einzigartigen Wettbewerbsvorteile entdecken, indem sie innovative Ventures außerhalb der engen Grenzen ihres operativen Geschäfts gründen. Im Mittelpunkt des Erfolgs steht die Partnerschaft zwischen dem Team und den Expertinnen und Experten der Unternehmensbranche. Bridgemaker wurde 2016 von Henrike Luszick gegründet und seitdem wurden mehr als zehn erfolgreiche Ventures aufgebaut.Über Deutsche Invest Capital Partners:Deutsche Invest Capital Partners GmbH (DICP) ist eine auf Alternative Investments fokussierte Investment Gesellschaft mit Sitz in München und einem verwalteten Vermögen von mehr als EUR2,5 Mrd. in den Strategien Private Equity und Company Building (Deutsche Invest Capital Solutions), B2B Technology (Deutsche Invest Venture Capital), Sondersituationen (Deutsche Invest Mittelstand) und Immobilien (d.i.i./Deutsche Invest Immobilien).DICP investiert dabei neben eigenen Mitteln das Kapital von vermögenden Privatpersonen und Family Offices sowie nationalen und internationalen institutionellen Investoren. DICP wurde 2006 in München gegründet und ist ein unternehmerischer und lösungsorientierter Partner für Investoren und Unternehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Weitere Informationen zu DICP sind auf der Website www.dicapital.com verfügbar.Über WAOW:Die WAOW Group (WAOW) ist eine private und unabhängige Beteiligungsholding und das Family Office von Unternehmer Wanja S. Oberhof. WAOW gründet und beteiligt sich langfristig an zukunftsorientierten Geschäftsmodellen. WAOW war als Gründungspartner am Aufbau des Company Builders Bridgemaker und der heute börsengelisteten The Social Chain AG maßgeblich beteiligt. 