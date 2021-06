Disney Plus wird in näherer Zukunft kein günstigeres Angebot, das Werbung enthält, auf den Markt bringen. Das hat CEO Bob Chapek jetzt bestätigt. Viele Streaminganbieter haben neben ihren regulären Abo-Optionen auch ein Angebot, das sich an Interessierte richtet und preisgünstiger oder sogar gratis ist - dafür dann aber Werbung beinhaltet. Das ist bei Spotify so, Joyn und TV Now handhaben es ähnlich. Disney Plus plant kein werbefinanziertes Modell Beim Streamingdienst Disney Plus hat man derzeit keine Pläne, einen ähnlichen Weg zu gehen ...

